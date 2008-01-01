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В Западной Сибири рекордно тепло

ИА "Метеоновости" / 13:16 Понедельник, 6 января



Один из плеяды атлантических циклонов, накануне приблизился к Новой Земле, охватив своим теплым сектором автономные округа Тюменской области и Средний Урал. Среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 16-18, а местами и почти на 20 градусов. В результате в некоторых населенных пунктах обновились инструментальные наблюдения за погодой.



В Ямало-Ненецком округе среди рекордсменов населенный пункт Антипаюта, где 5 января столбик термометра поднялся до отметки -3.5, предыдущий рекорд -4.4 наблюдался два года назад. В населенном пункте Толька, что также находится в Ямало-Ненецком округе новый абсолютный максимум -2.3, прежний -2.6 зафиксирован в 1981 году.



Рекордно тепло было и в Няксимволе (Ханты-Мансийский округ), где воздух разогрелся до 1.8, предыдущий абсолютный максимум 0.5 градуса продержался с 1988 года.



Уже 6 января центр циклона вышел на акваторию Карского моря, а вслед ему в автономные округа Западной Сибири начал опускаться арктический воздух. На Ямале идет небольшой снег, на западе преимущественно без осадков, в отдельных районах при ветре местами в порывах до 17 м/с, метут метели, максимальная температура составит -4..-9 градусов. Сегодня есть небольшая вероятность того, что могут быть обновлены инструментальные наблюдения за погодой в Антипаюте: для 6 января абсолютный максимум температуры составляет -3.8 градуса, который наблюдался в 1981 году.



7 января продолжится вторжение арктического воздуха, которое местами будет сопровождаться на Ямале и в среднем течении Оби небольшим снегом, местами метелями при ветре до 16 м/с, и морозы будут крепнуть, днем -10..-16 градусов. Тем не менее, среднесуточная температура воздуха останется выше многолетних значений. / meteonovosti.ru /



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