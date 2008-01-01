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Новости погоды
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Аномальное тепло не задержалось на Урале
ИА "Метеоновости" / 13:25 Понедельник, 6 января

  Атлантический циклон, который накануне перемещался по акваториям арктических морей, одарил жителей Среднего Урала аномальным теплом. В теплом секторе циклона среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 15-17 градусов. И в населенном пункте Ивдель (Свердловская область) обновился рекорд температуры для 5 января, новый 1.6, что выше прежнего на градус, более, чем тридцатилетней давности.

В предстоящие сутки на Урал распространится гребень антициклона. При переменной облачности местами покружит небольшой снег, а отдельных районах гололедные явления, ночью в Свердловской области мороз усилится до -17..-22, днем он ослабеет до -5..-10 градусов, на севере до -15 градусов. И абсолютные максимумы температуры уже не могут быть обновлены. Для 7 января рекорд составляет 0.7 и наблюдался в 1937 году. / meteonovosti.ru /
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