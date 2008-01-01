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Новости погоды
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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:03 Вторник, 7 января

  Погода в светлый праздник Рождества Христова окажется слабо морозной с небольшим снегом. В течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака, местами посыплет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -3..-1, по области -6..-1 градус. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление в середине дня немного понизится и составит 753 мм рт ст. Относительная влажность около 80%.

Легкий снежок при слабой отрицательной температуре и южном небольшом ветре создадут праздничное настроение. Но повышенный фон атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, у них возможны головные боли, боли в области сердца. Повышенная влажность воздуха может вызвать обострения у тех, кто страдает заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких.

Специалисты рекомендуют заранее воспользоваться лекарственными препаратами, назначенными лечащим врачом. Тонизируюшая чашка травяного чая в хорошей компании, теплые солевые ванны, либо со специальными ароматизированными маслами помогут снять напряжение и скрасить выходные дни. / meteonovosti.ru /
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