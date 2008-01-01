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Новости погоды
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Рождество в Москве с небольшими морозцами
ИА "Метеоновости" / 09:26 Вторник, 7 января

  Сегодня, 7 января, отмечается величайший православный праздник - Рождество Христово. Традиционно в это время в средней полосе Европейской России стояли морозы, их даже так и называли - рождественскими (первая волна холодной погоды - Никольские морозы - обычно случаются в третьей декаде декабря).

Но далеко не каждый год так называемые "рождественские" морозы совпадают с праздничными днями. Для 7 января климатическая норма составляет -8.6 градуса. Самый сильный мороз, -34.8 градуса зафиксирован в Москве в позапрошлом веке,1891 году, а в 2007 и 2018 годах, напротив, было очень тепло, +3.5 градуса.

Сильный снег прошел в 1999 году, выпало почти 11 мм осадков, сугробы выросли на 10-13 сантиметров. В далеком 1975 году в Москве можно было наблюдать очень редкое для зимы явление - грозу.

Рождество нынешнего года в Москве пройдет на фоне небольшого морозца: ночью -3..-5, по области до -8 градусов, днем в столице -1..-3, в Подмосковье -1..-6 градусов. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой снег, ветер юго-западный 2-7 м/с. Среднесуточная температура воздуха останется выше многолетних значений. / meteonovosti.ru /
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