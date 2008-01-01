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На севере Сибири разыгрались метели
ИА "Метеоновости" / 10:22 Вторник, 7 января

  В минувший день, 6 января, северные районы Сибири оказались во власти очередного атлантического циклона. С одной стороны, в теплом секторе этого вихря в Сибирь проник хорошо прогретый воздух с Атлантики. Температура воздуха в центральных и северных районах Сибири превышала привычные показатели на 6 и более градуса. Не устояли многолетние рекорды. Циклонический вихрь перемещался довольно быстро. В зоне действия его атмосферных фронтов оказались северные районы. Ямал, Гыданский полуостров и Таймыр. Прошел снег, при порывистом ветре разыгрались метели. А ветер в порывах усиливался до 20-22 м/с.

8 января циклонический вихрь переместится на восток Таймыра и начнет заполняться. Облаков и осадков станет меньше, ветер ослабеет, а морозы усилятся. В Ямало-Ненецком округе при переменной облачности местами пройдет небольшой снег, изморозь, температура воздуха днем -17..-22 градуса. На Таймыре местами небольшой снег, метель, местами порывы ветра до 15-20 м/с, температура воздуха -13..-18 градусов, к вечеру понизится до -20..-25. / meteonovosti.ru /
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