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Рекордное тепло пришло в Эвенкию

ИА "Метеоновости" / 11:34 Вторник, 7 января



Не только в европейской России температура воздуха превышает привычные показатели. В минувший день, 6 января, аномальное тепло добралось и до Сибири. Большая часть территории Эвенкии оказалась в теплом секторе обширного циклона с Северной Атлантики. Температура воздуха в большинстве районов резко повысилась. Морозы ослабели до -5..-10 градусов. В Туруханском районе и вовсе до -2..-7. И снова пришлось дополнять климатический справочник. Только в Эвенкии целых три рекорда. В Агате воздух прогрелся до -4 градусов. А это выше привычных значений на целых 15 градусов! Ранее, в 1981 году, здесь тоже фиксировали рекорд, но тогда было -8,2 градуса. Еще один рекордсмен, Тутончаны и -4,1 градуса. В Кислокане было -5,5 градуса. Не обошлось без рекордов в Туруханском районе, в самом Туруханске термометры показали -2,9 градуса. Добрался язык тепла и до Таймыра. В Хатанге было -7,6 градуса. Таким образом, предыдущий рекорд, -7,9 градуса, остался в далеком 1947 году.



8 января сохранится довольно высокая температура воздуха, но уже во второй половине дня температура начнет понижаться и приблизится к привычным значениям. / meteonovosti.ru /



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