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В средней полосе рождественские морозы так и не наступили

ИА "Метеоновости" / 12:40 Вторник, 7 января



Жители средней полосы ЕТР редко сталкивались с настолько теплыми зимами, как нынешняя. Согласно многолетним наблюдениям, зимы были снежными и морозными. Но наши далекие предки наблюдали за погодой. До нас дошли многочисленные приметы. Некоторые из них касались прогноза грядущего урожая или погоды на целый сезон, а некоторые - сезонных явлений. Известны три периода холодов: никольские, рождественские и крещенские морозы. В нынешнем году никольских и рождественских морозов не было. Разумеется, приход холодов может не совпадать с указанной датой. Случается, что морозный период наступает раньше или позже праздника, от которого получил название. Похоже, мы можем рассчитывать только на крещенские морозы. Ведь в ближайшие дни погода будет довольно теплой, на 7-9 градусов выше климатической нормы. В Центральном районе до конца недели при облачной с прояснениями погоде местами будет приниматься небольшой снег. Преобладающая температура воздуха в ночные часы 0..-5 градусов, днем -3..+2 градуса. / meteonovosti.ru /



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