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На юге Камчатки снова непогода

ИА "Метеоновости" / 13:32 Вторник, 7 января



Южные районы Камчатки снова оказались на пути активного циклонического вихря и его атмосферных фронтов. 6 и ночью 7 января атмосферные фронты проявили себя. Прошел снег и мокрый снег, мела метель. Ветер в порывах усиливался до ураганных значений, 34 м/с. На юге Камчатки сильные ветра - довольно частое явление, но ураганные распространены гораздо меньше. И еще одно неприятное явление, связанное с довольно высокой температурой и осадками: налипание мокрого снега. Диаметр отложений достигал 15 мм, а это уже представляет серьезную опасность. Под тяжестью снега не выдерживают и обрываются провода, ломаются ветви деревьев.



8 января ненастный циклон продолжит заполняться и выйдет на акваторию Берингова моря. На Камчатке атмосферное давление начнет расти, температура понизится, осадков станет меньше, ветер ослабеет. В южных районах местами пройдет снег от небольшого до умеренного, ветер в порывах 10-15 м/с, температура воздуха днем -2..-7 градусов, при облачности до -15. В северных районах прохладнее, -5..-10, при облачности -15..-20, в Пенжинском районе до -33. Местами небольшой снег, порывистый ветер. / meteonovosti.ru /



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