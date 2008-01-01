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Ухудшение погоды ожидается в Краснодарском крае

ИА "Метеоновости" / 14:13 Вторник, 7 января



Средиземноморский циклон начнет оказывать влияние на погоду в Краснодарском крае уже 8 января. И погодные условия в регионе начнут заметно портиться. Пройдут осадки в виде дождя. В горах с мокрым снегом, местами сильные. Налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный и восточный усилится до 13-18 м/с. В Новороссийске начнется бора - характерное явление для холодного периода. Но, поскольку нынешняя бора связана с циклоном, очень сильной она не будет. Хотя порывы ожидаются вполне ощутимыми, до 20-25 м/с. Температура воздуха в ночные часы -4..+1 градус, днем +2..+7. На черноморском побережье днем +5..+10, местами до +13 градусов. / meteonovosti.ru /



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