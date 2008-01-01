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Новости погоды
В Сахалинской области бушевали ветра
ИА "Метеоновости" / 14:20 Вторник, 7 января
Сахалин и Курильские острова в минувший день, 6 января, оказались в тыловой, холодной части циклона, в зоне действия атмосферных фронтов. Мели метели при резком штормовом ветре, до 27-29 м/с в порывах.
8 января циклонический вихрь покинет острова. Атмосферное давление начнет расти. Но неустойчивость на высотах сохранится. Да и приближающийся циклон с юга даст о себе знать. На севере и в центральных районах Сахалина местами пройдет небольшой снег, термометры покажут -7..-12 градусов. В южных районах температура выше, -1..-6, осадков не ожидается. На Курильских островах небольшой снег будет приниматься лишь на севере гряды. Преобладающая температура -2..-7 градусов. Ветер ослабеет до 7-12 м/с. / meteonovosti.ru /
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