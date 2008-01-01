Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
7 января 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Сахалинской области бушевали ветра
ИА "Метеоновости" / 14:20 Вторник, 7 января

  Сахалин и Курильские острова в минувший день, 6 января, оказались в тыловой, холодной части циклона, в зоне действия атмосферных фронтов. Мели метели при резком штормовом ветре, до 27-29 м/с в порывах.

8 января циклонический вихрь покинет острова. Атмосферное давление начнет расти. Но неустойчивость на высотах сохранится. Да и приближающийся циклон с юга даст о себе знать. На севере и в центральных районах Сахалина местами пройдет небольшой снег, термометры покажут -7..-12 градусов. В южных районах температура выше, -1..-6, осадков не ожидается. На Курильских островах небольшой снег будет приниматься лишь на севере гряды. Преобладающая температура -2..-7 градусов. Ветер ослабеет до 7-12 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-1
Ср.
8 янв.
0
Чт.
9 янв.
+2
Пт.
10 янв.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+34
Габороне		 -44
Сусуман

некомфортное место: Ганюшкино
комфортное место: Парана

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100