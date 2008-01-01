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Новости погоды
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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:29 Среда, 8 января

  Предстоящим днём, впрочем, как и в предыдущие дни наступившего года в Московском регионе погоду будет определять циклонический вихрь, на южной окраине которого и будем мы сегодня находиться.

По данным столичных синоптиков днём 8 января ожидается облачная с небольшими прояснениями погода. Местами пройдёт слабый снежок. Максимальная температура воздуха в столице составит -1..+1 градус, по области -4..+1. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление немного понизится, но останется выше нормы, что неблагоприятно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У них возможны головные боли, боли в области сердца, шум в ушах. Повышенная влажность воздуха может вызвать обострения у тех, кто страдает заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких.

Специалисты рекомендуют заранее воспользоваться лекарственными препаратами, назначенными лечащим врачом. Если позволяет самочувствие, рекомендуются небольшие, дозированные прогулки на воздухе, скандинавская ходьба и дыхательная гимнастика, которые способствуют насыщению крови кислородом, нормализуют сосудистый тонус, улучшают общее состояние.

Геомагнитный фон 8 января преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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