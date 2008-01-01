Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
8 января 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из летописи московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:52 Среда, 8 января

  Нынешний январь не очень щедр на морозы. Даже в Рождество Христово температура воздуха днем была от 0 до -2 градусов. Легкий морозец, никак не знаменитый "рождественский".

Да и сегодня, 8 января, около нуля градусов. И морозов в ближайшее время не ожидается. Хотя климатическая норма для 8 января составляет -8,6 градуса.

Самый сильный мороз, -36.9 градуса зафиксирован в Москве в начале прошлого века, в 1910 году, а в 2005, напротив, было очень тепло, +5.1 градуса.

Очень сильный снег прошел в 1970 году, выпало 23 мм осадков (чуть более половины месячной нормы), сугробы выросли на 20-23 сантиметра. Надо сказать, что такое количество осадков рекордное не только для этого дня, но и для всего января.

В 1982 и в 1986 годах в Москве кружила метель, а в 1980 году в ранние утренние часы стелился густой туман.

В прошлом, 2019 году, температура воздуха вполне соответствовала климатической норме. Ночью термометры показали -10,6 градуса, днем -7,4. Прошел слабый снег. Высота снежного покрова составила 37 см. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
0
Ср.
8 янв.
0
Чт.
9 янв.
+2
Пт.
10 янв.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Однадатта		 -46
Делянкир

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Парана

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100