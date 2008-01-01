

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:52 Среда, 8 января



Нынешний январь не очень щедр на морозы. Даже в Рождество Христово температура воздуха днем была от 0 до -2 градусов. Легкий морозец, никак не знаменитый "рождественский".



Да и сегодня, 8 января, около нуля градусов. И морозов в ближайшее время не ожидается. Хотя климатическая норма для 8 января составляет -8,6 градуса.



Самый сильный мороз, -36.9 градуса зафиксирован в Москве в начале прошлого века, в 1910 году, а в 2005, напротив, было очень тепло, +5.1 градуса.



Очень сильный снег прошел в 1970 году, выпало 23 мм осадков (чуть более половины месячной нормы), сугробы выросли на 20-23 сантиметра. Надо сказать, что такое количество осадков рекордное не только для этого дня, но и для всего января.



В 1982 и в 1986 годах в Москве кружила метель, а в 1980 году в ранние утренние часы стелился густой туман.



В прошлом, 2019 году, температура воздуха вполне соответствовала климатической норме. Ночью термометры показали -10,6 градуса, днем -7,4. Прошел слабый снег. Высота снежного покрова составила 37 см. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



