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Новости погоды
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Рекорды тепла
ИА "Метеоновости" / 10:59 Среда, 8 января

  За исключением Чукотки, на всей территории России сохраняется аномально теплая погода. А 7 декабря почти все температурные рекорды достались Якутии. Положительная аномалия температуры на большей части республики Саха достигала 12-16 градусов. А в ряде городов максимальная температура воздуха превышала исторический максимум более чем на 2-3 градуса. В предстоящие сутки там станет немного холоднее, однако температурная аномалия ( положительная) останется еще значительной.

Не устояли температурные рекорды и в некоторых городах красноярского края, Туруханского района и Иркутской области. Однако, до Якутии им далеко. / meteonovosti.ru /
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