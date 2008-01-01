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Погода на Дальневосточном побережье

ИА "Метеоновости" / 12:22 Среда, 8 января



Продолжительная метель наблюдается на Чукотке. В районе Певека в ночь на 8 января порывы ветра достигали 38 м/с. В предстоящие сутки ветреная погода там сохранится. На побережье Восточно-Сибирского моря порывы ветра могут достигать 23-28 м/с , на побережье Баренцева моря ветер слабее, 15-20 м/с. Днем -32,-37, в континентальной части до -46, на восточном побережье -12,-17 градусов.



Накануне сильные снегопады отмечались местами в Якутии ( до 26 мм). В предстоящие сутки на большей части территории республики Саха пройдет небольшой снег, -22,-27, на юге и юго-западе -11,-16, на севере -27,-32 и лишь на северо-востоке -36,-41 градусов. При этом, положительная аномалия температуры на большей части Якутии составит 8-12 градусов.



Сильный снег прошел 7 января в Приморском крае ( до 14 мм), в ночь на 8 января порывы ветра достигали 22 м/с. В предстоящие сутки погода там спокойная, без существенных осадков и сильного ветра, днем -2,-7, на севере до -12 градусов.



Самой холодной на территории России предстоящая ночь будет на северо-западе магаданской области: при прояснениях там до -51 градуса, днем -36,-41 градус. Температурный режим в этой части области соответствует норме, однако на большей части области положительная аномалия составляет 2-4 градуса. В последующие сутки морозы ослабеют, местами пройдет небольшой снег. / meteonovosti.ru /



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