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Очередное ухудшение погоды на Европейском Севере

ИА "Метеоновости" / 13:11 Среда, 8 января



Очередной североатлантический вихрь принесет новые порции теплого и влажного воздуха на Европейскую территорию России. Самые сложные погодные условия ожидаются, как обычно, на севере. Уже сегодня, 8 января, в Мурманской области осадки и порывы ветра до 18-23 м/с, повысится температура. И 9 ноября на Кольском полуострове, снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, порывистый ветер до 15-20 м/с, на побережье Мурмана до 18-23 м/с, высота волн может достигать 2-4 метров. Уже в тылу циклона температура будет понижаться, в течение суток там -4,+1 градус и сильная гололедица.



В Архангельской области осадки, гололед, порывистый ветер и небольшое понижение температуры, ночью и днем -2,+3 градуса.



В НАО большую часть суток снег, мокрый снег, на западе с дождем, метель, гололед, порывы ветра до 18-23 м/с, -3,+2, на востоке -2,-7 градусов. Снег и мокрый снег в КОМИ, местами метель, гололед, усиление ветра до 19 м/с и тоже небольшое понижение температуры, -4,+1 градус.



Зона с осадками дотянется и до центральных областей России, где снега станет немного больше, но по-прежнему будет тепло. / meteonovosti.ru /



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