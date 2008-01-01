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Новости погоды
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Сюрпризы погоды
ИА "Метеоновости" / 13:50 Среда, 8 января

  Накануне Канадский остров Ньюфаундленд оказался во власти снежного шторма. В городе Сент-Джонс сугробы увеличились на 40 см, а порывы ветра достигали 80 км/ч. В результате замело улицы и дороги. Возникли проблемы с электроснабжением. В населенных пунктах закрылись школы, был введен запрет для транспорта на некоторых автотрассах. Были отменены или задержаны авиарейсы и паромы, сообщает CBC.

Сильные снегопады прошли в Турции. Проблемы возникли не только на дорогах Анкары, но и в таких городах, как Чанкыры, Балыкесир, Конья, Маниса, Биледжик, Караман, Карабюк, Ыспарта, Мерсин, Кыркларели, Кютахья, Сивас, Чанаккале и Болу. В некоторых районах были отменены занятия в школах и работа госучреждений, сообщает Hürriyet. / meteonovosti.ru /
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