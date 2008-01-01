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Новости погоды
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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:33 Четверг, 9 января

  Предстоящим днём, впрочем, как и в предыдущие дни наступившего года в Московском регионе погоду будет определять циклонический вихрь, на южной окраине которого и будем мы сегодня находиться.

По данным столичных синоптиков днём 9 января ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде снега. Максимальная температура воздуха в столице составит 0..2 градуса, по области -3..+2. Ветер западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт ст. Относительная влажность около 80%.

Погода в Москве и области неустойчивая. Температура воздуха на 8 градусов превысит привычные показатели. Атмосферное давление понизится и станет чуть ниже нормального. Перепады атмосферного давления негативным образом отражаются на самочувствии людей с заболеваниями сердца и сосудов. Касается это как гипертоников, так и гипотоников. В группе риска люди с вегето-сосудистой дистонией, с собственным неустойчивым артериальным давлением. Высокая влажность воздуха может спровоцировать обострение хронических болезней бронхов и легких, суставов и позвоночника.

Специалисты рекомендуют вовремя лечить уже имеющегося заболевания, при первых симптомах пользоваться назначенными лечащим врачом медикаментозными препаратами. Полезны для здоровья прогулки на свежем воздухе, посильные физические упражнения. Для настроения - чашечка травяного чая.

Геомагнитный фон 9 января преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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