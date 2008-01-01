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Новости погоды
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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:43 Четверг, 9 января

  В Центре России самый холодный месяц года - январь. Однако в этом году он не спешит порадовать жителей столицы и области ни морозами, ни снегопадами. Не радует он и любителей лыжных прогулок. И сегодняшним днем температура воздуха в Москве слабо положительная. А ведь бывали и не такие январи. Рекордно холодным 9 января было более ста лет назад, в 1883 году, когда под утро температура понижалась до -35,4 градусов. А самым теплым был день в 2005 году, когда температура повышалась до +5,2 градуса. Больше всего снега (около 46 см) было в 1920 и 1954 гг.

Морозным был январь 2019 года. Лишь 2 раза за месяц дневная температура воздуха повышалась до оттепели. А 9 января прошлого года минимальная температура воздуха составила -9,9 градуса, а максимальная -6,9 градуса. Сугробы были высотой 37 см. / meteonovosti.ru /
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местное
0
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9 янв.
+2
Пт.
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+1
Сб.
11 янв.
-3
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Однадатта		 -50
Усть-Нера

некомфортное место: Амдерма
комфортное место: Бахр-Дар

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