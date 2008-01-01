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Снега на улицах Москвы прибавилось

ИА "Метеоновости" / 10:09 Четверг, 9 января



Нынешняя зима с самого начала была осень теплой и малоснежной. Даже морозов заметных не было. Снег на улицах столицы надолго не задерживался. Но, похоже на то, что зима решила наверстать упущенное. В ночь на 9 января атмосферные фронты принесли в Москву и область долгожданный снегопад. Пейзаж за окном соответствует зиме. Очень красиво, но доставляет немало хлопот автомобилистам и работникам коммунальных служб. Снега выпало довольно много, около 3 мм, а снежный покров увеличился на 2,5-3 см. В настоящее время ведутся работы по уборке снега. По прогнозу синоптиков, до конца дня ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха около нуля градусов. Выпавший снег будет постепенно таять. / meteonovosti.ru /



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