|
|
|
Новости погоды
Снега на улицах Москвы прибавилось
ИА "Метеоновости" / 10:09 Четверг, 9 января
Нынешняя зима с самого начала была осень теплой и малоснежной. Даже морозов заметных не было. Снег на улицах столицы надолго не задерживался. Но, похоже на то, что зима решила наверстать упущенное. В ночь на 9 января атмосферные фронты принесли в Москву и область долгожданный снегопад. Пейзаж за окном соответствует зиме. Очень красиво, но доставляет немало хлопот автомобилистам и работникам коммунальных служб. Снега выпало довольно много, около 3 мм, а снежный покров увеличился на 2,5-3 см. В настоящее время ведутся работы по уборке снега. По прогнозу синоптиков, до конца дня ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха около нуля градусов. Выпавший снег будет постепенно таять. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.