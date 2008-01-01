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Ветер в Приморье утихнет
ИА "Метеоновости" / 11:34 Четверг, 9 января

  Приморский край оказался на пути следования циклона и его атмосферных фронтов. Осадков в зоне действия атмосферных фронтов было мало, а ветер в порывах усиливался до 24 м/с. Непогода бушевала в Приморье 8 и в ночь на 9 января. Но уже 10 января ветер успокоится. Атмосферное давление начнет расти, в регионе установится антициклон. При переменной облачности существенных осадков не ожидается, ветер западной четверти 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -18..-23 градуса, в горах до -33, на побережье -9..-14. В дневные часы -3..-8, на севере -8..-13. / meteonovosti.ru /
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