

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ветер в Приморье утихнет

ИА "Метеоновости" / 11:34 Четверг, 9 января



Приморский край оказался на пути следования циклона и его атмосферных фронтов. Осадков в зоне действия атмосферных фронтов было мало, а ветер в порывах усиливался до 24 м/с. Непогода бушевала в Приморье 8 и в ночь на 9 января. Но уже 10 января ветер успокоится. Атмосферное давление начнет расти, в регионе установится антициклон. При переменной облачности существенных осадков не ожидается, ветер западной четверти 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -18..-23 градуса, в горах до -33, на побережье -9..-14. В дневные часы -3..-8, на севере -8..-13. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



