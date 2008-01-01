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Сиротская зима в Московском регионе продолжается

ИА "Метеоновости" / 11:58 Четверг, 9 января



зимы в Средней полосе России случались и до периода глобального потепления. На Руси они назывались сиротскими, или куцыми. Подходит это название и для первой половины зимы в столичном регионе.



К 9 января в Москве было 3-7 см снега, что почти в 4 раза меньше нормы. Да и морозов существенных еще не было: в январе минимальная температура в Москве не опускалась ниже -3 градусов. Ожидаемых зимой морозов (никольских, рождественских) не было. Остается слабая надежда на Крещение.



Но до Старого Нового года погода в Москве и области сохранится очень теплой, оттепельной. Часть осадков будет выпадать в виде снега, который при положительной температуре будет превращаться в снежную кашу.



10 декабря влияние на погоду будет оказывать обширный североатлантический циклон с центром над Баренцевым морем. При облачной погоде существенных осадков не ожидается. Ночью и днем в Москве от -1 до +1 градуса, по области до -3. Ветер западный 3-8 м/с.



11 декабря погоду станет определять новый циклон, быстро перемещающийся с юга Скандинавии. Столичная область окажется на его северной окраине. Ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег, -1..-3 градуса, по области до -5. Днем снег усилится, особенно на юге региона. В Москве сохранится слабый морозец, температура воздуха 0..-2 градуса, по области -3..+2.



В воскресенье, 12 декабря, столица вновь окажется во власти северного циклона, ночью подморозит, в Москве до -2..-4 градусов, по области до -7. А днем в столичный регион вновь вернется оттепель.



Средняя суточная температура воздуха до 14 января останется выше нормы на 8-9 градусов. И на Старый Новый год москвичам придется шлепать по лужам! / meteonovosti.ru /



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