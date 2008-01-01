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Сильный снег прошел на Северном Кавказе

ИА "Метеоновости" / 12:23 Четверг, 9 января



Зима в нынешнем году выдалась малоснежная и очень теплая. Но без погодных сюрпризов не обошлось. В ночь на 9 января снег побелил улицы городов Центрального района. Рекордно теплым выдался день 8 января на севере и северо-западе, а на Северном Кавказе выпал очень сильный снег - необычное явления для этого региона. Погодные условия здесь определяли два циклонических вихря, но оба они находились гораздо южнее. Атмосферные фронты задевали регион, что и привело к сильным осадкам. 8 и ночью 9 января в Ставропольском крае в виде дождя и мокрого снега выпало до 21 мм осадков. А в Карачаево-Черкесии в горных районах выпал очень сильный снег, до 20 мм небесной влаги.



10 января атмосферное давление начнет расти, но неустойчивость атмосферы на высоте сохранится. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Утром местами туман, гололед. В Ставропольском крае, Чечне и в Ингушетии налипание мокрого снега на провода и деревья, преобладающая температура -3..+2 градуса. / meteonovosti.ru /



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