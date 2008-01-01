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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:36 Четверг, 9 января



В 12 часов в Москве облачная погода, слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном +0,7..+1,2 градуса; Северном +0,2..+1,0 градуса, Северо-восточном +0,1..+1,1 градуса, Восточном +0,6..+0,8 градуса, Юго-восточном +0,2..+1,0 градуса, Южном -0,1..+1,1 градуса, Юго-Западном -0,2..+0,6 градуса, Западном -0,6..+0,5 градуса, Северо-западном +0,2..+0,7 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура +0,2..+0,43 градуса. На территории Новой Москвы снег, от небольшого до умеренного, температура воздуха -0,6..+0,2 градуса. / meteonovosti.ru /



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