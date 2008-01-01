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Рекордное тепло в Карелии и ... в Якутии

ИА "Метеоновости" / 12:49 Четверг, 9 января



К сюрпризам погоды в нынешнем году нам не привыкать. С начала зимы уже случалось всякое, и морозы лютые, и оттепели небывалые. Снега где-то совсем не было, а где-то намело сугробы высотой в человеческий рост. И это далеко не полный список зимних явлений. Но характерная черта нынешней зимы - необычно теплая погода. Температура воздуха на большей части ЕТР превышает норму на несколько градусов. Виной тому - атлантические циклоны, в теплых секторах которых в среднюю полосу и на севере ЕТР проникает хорошо прогретый воздух. Снова не обошлось без температурных рекордов. 8 января несколько рекордов было зафиксировано в Архангельской области. В самом Архангельске термометры показали +1.8 градуса, такой "жары" здесь не было с 1921 года, да и тогда воздух прогрелся до +1,5 градуса. В Карелии "отличились" Сортавала с температурой 4,6 градуса и Калевала с показателем +2,9 градуса. Но не только на европейском севере необычайное тепло. В Якутии и в Сибири аномалия температуры доходит до 10 градусов. Ведь относительно теплый воздух добирается и до этих мест. Но на оттепели здесь рассчитывать не приходится, поэтому просто ослабление морозов. В Джарджане термометры показали -18,6 градуса. Климат здесь суровый, ведь предыдущий рекорд, оставшийся в 1976 году, -21,9 градуса. В Мирном было -8 градусов, тогда как в 1968 году -10,2 градуса. Самая высокая температура в Витиме, -2,8 градуса, ранее, в 1968 году, было -3,5 градуса. / meteonovosti.ru /



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