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Непогода в Краснодарском крае

ИА "Метеоновости" / 13:08 Четверг, 9 января



В Краснодарском крае в минувший день, 8 января, хозяйничали атмосферные фронты. Именно с ними в регионе и были связаны сильные осадки и резкий порывистый ветер. В виде дождя и мокрого снега 8 и ночью 9 января выпало до 15 мм осадков, мокрый снег налипал на провода и деревья, диаметр отложений достиг 23 мм. Ветер в порывах усиливался до 22 м/с. Опасность представляет налипание мокрого снега. Ведь под тяжестью отложений не выдерживают и ломаются ветви деревьев, рвутся провода.



10 января власть над погодой перейдет к антициклону, но атмосфера на высоте по-прежнему очень неустойчива. Пройдут дожди, мокрый снег и снег различной интенсивности. Гололедно-изморозевые отложения. Температура воздуха 0..+5 градусов, на черноморском побережье +4..+9, в ночные часы -2..+3 градуса. / meteonovosti.ru /



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