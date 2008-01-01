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Дожди заливают Израиль

ИА "Метеоновости" / 14:27 Четверг, 9 января



Атмосферные фронты средиземноморского циклона дождями обрушились на Израиль. В Тель-Авиве только за ночь с 8 на 9 января выпало 49 мм осадков, более трети месячной нормы.



Сильные ливни прошли в Израиле днем 4 января, и в ночь на 5 января. За сутки в Тель-Авиве выпало 67 мм осадков.



Ливни стали причиной многих аварий на дорогах, сбоев в движении поездов и нарушении работы аэропортов. И даже отмечали случаи гибели людей в потоках разъяренной воды.



В ближайшие сутки 10 января ливневые дожди на севере страны продолжаться. Лишь к выходным распогодится: дожди прекратятся, проглянет солнце, и дневная температура повысится до 15..17 градусов. / meteonovosti.ru /



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