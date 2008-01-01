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Новости погоды
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О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:24 Четверг, 9 января

  В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 1,9..2,6 градуса; Северном 1,6..2,2 градуса, Северо-восточном 1,4..2,6 градуса, Восточном 1,7..2,2 градуса, Юго-восточном 1,4..2,6 градуса, Южном 1,5..2,5 градуса, Юго-Западном 1,2..1,8 градуса, Западном 0,7..1,9 градуса, Северо-западном 1,5..2,3 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 1,3..1,8 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 1,1..1,7 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+2
Пт.
10 янв.
0
Сб.
11 янв.
-2
Вс.
12 янв.
-2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Однадатта		 -52
Делянкир

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Лампанг

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