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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:24 Четверг, 9 января



В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 1,9..2,6 градуса; Северном 1,6..2,2 градуса, Северо-восточном 1,4..2,6 градуса, Восточном 1,7..2,2 градуса, Юго-восточном 1,4..2,6 градуса, Южном 1,5..2,5 градуса, Юго-Западном 1,2..1,8 градуса, Западном 0,7..1,9 градуса, Северо-западном 1,5..2,3 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 1,3..1,8 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 1,1..1,7 градуса. / meteonovosti.ru /



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