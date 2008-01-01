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Новости погоды
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О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:28 Четверг, 9 января

  Погоду в столичной области будет определять теплый сектор циклона с центром над Баренцевым морем. При сплошной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 0..+2 градуса, по области -1..+2 градус. Ветер западный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 90%. / meteonovosti.ru /
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