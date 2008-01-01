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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:34 Пятница, 10 января



Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная погода без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -3..+2 градуса. Ветер западного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



Погода в столичном мегаполисе по медицинской оценке и по влиянию на самочувствие сохраняется некомфортной, с выраженным биотропным эффектом. Такие погодные условия, нехарактерные для зимних месяцев, сохраняются уже довольно длительное время, метеочувствительные люди не могут адаптироваться, происходит нарушение биологических ритмов, снижение функциональных резервов организма, ухудшается общее состояние, превалируют вегетативные нарушения нервной системы, снижаются обменные процессы. В группе риска оказываются люди, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем, обостряются болезни суставов. Практически здоровые и не метеозависимые люди также реагируют на необычные для зимы погодные условия, что проявляется психоэмоциональными и вегетативными реакциями. / meteonovosti.ru /



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