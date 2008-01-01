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Новости погоды
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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:44 Пятница, 10 января

  Минувший день порадовал наконец жителей Москвы и области снегом. Но морозов как не было, так и нет. Да и выпавший снег уже тает. И высота его невелика. Хотя, согласно многолетним наблюдениям, снега к этому времени уже около 25 см. Что касается температуры, то она 10 января превысит климатическую норму на 8 градусов. Но это далеко не рекорд. Рекорд состоялся в 2007 году, когда температура воздуха повысилась до 8 градусов. А самая низкая температура была зафиксирована под утро 10 января, в 1950 году, -36,8 градуса. Сильным снегопадом, когда выпало 10,2 мм осадков, запомнился 1960 год.

В прошлом, 2019 году, было морозно, как и полагается в это время года. Ночью воздух остыл до -14 градусов, днем температура повысилась -5,9 градуса, прошел небольшой снег. А высота снежного покрова к этому времени достигла 35 см. / meteonovosti.ru /
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