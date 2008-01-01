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Новости погоды
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В Санкт-Петербурге неделя завершится потеплением и осадками
ИА "Метеоновости" / 10:13 Пятница, 10 января

  В Санкт-Петербурге первая декада января больше напоминала первую декаду ноября. В начале месяца график максимальной температуры показывал почти рекордные значения, а фактическая средняя температура за прошедшие дни января уверенно приближается к +2 градусам при норме около -5! Осадки в виде дождя и мороси в наступившем году стали явлением обычным и выпадают почти каждый день, что же касается снега и снежного покрова, то в этом сезоне они перешли в разряд редких "погодных аномалий".

Бурная циклоническая деятельность в Атлантике пока не дает шансов на возвращение настоящей зимней погоды в Северную столицу. В субботу все те же колебания температуры около нулевой отметки, на дорогах местами гололедица. В воскресенье, 12 января, возможны осадки - мокрый снег с переходом в дождь, ожидается умеренный с порывами до сильного юго-западный ветер. Температура днем повысится до +3..+6 - устоит ли рекорд тепла для этой даты? Следите за самочувствием - выходные пройдут на фоне резких колебаний атмосферного давления. / meteonovosti.ru /
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