Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
10 января 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Калмыкию засыпают снега
ИА "Метеоновости" / 10:39 Пятница, 10 января

  Калмыцкие степи и низовье Волги являются самыми засушливыми районами европейской территории. В центральном месяце зимы в столице Калмыкии, Элисте, по средним многолетним показателям, выпадает всего 23 мм осадков, в Астрахани и того меньше, лишь 13 мм.

Зимний сезон в этих краях начался с дефицита осадков. В Калмыкии и Астраханской области в декабре выпало лишь половину месячной нормы осадков. Но январская погода решила исправить такую несправедливость. Вплоть до Рождества южные районы находились в антициклональном поле и существенных осадков не отмечалось. Но 8 января прохождение контрастного атмосферного фронта, протянувшегося от атлантического циклона, стало причиной сильных снегопадов. В Элисте в этот день выпало до 13 мм осадков.

При небольших отрицательных значениях температуры воздуха снег продолжился и в первый рабочий день Нового Года. 9 января копилка осадков в столице Калмыкии пополнилась на 16 мм, что стало новым суточным рекордом. До этого дня наибольшее количество выпавших осадков 9 января отмечалось в 2004 году и составило 10 мм. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+1
Пт.
10 янв.
0
Сб.
11 янв.
-2
Вс.
12 янв.
-2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Алис-Спрингс		 -52
Делянкир

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Агартала

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100