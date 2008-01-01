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Калмыкию засыпают снега

ИА "Метеоновости" / 10:39 Пятница, 10 января



Калмыцкие степи и низовье Волги являются самыми засушливыми районами европейской территории. В центральном месяце зимы в столице Калмыкии, Элисте, по средним многолетним показателям, выпадает всего 23 мм осадков, в Астрахани и того меньше, лишь 13 мм.



Зимний сезон в этих краях начался с дефицита осадков. В Калмыкии и Астраханской области в декабре выпало лишь половину месячной нормы осадков. Но январская погода решила исправить такую несправедливость. Вплоть до Рождества южные районы находились в антициклональном поле и существенных осадков не отмечалось. Но 8 января прохождение контрастного атмосферного фронта, протянувшегося от атлантического циклона, стало причиной сильных снегопадов. В Элисте в этот день выпало до 13 мм осадков.



При небольших отрицательных значениях температуры воздуха снег продолжился и в первый рабочий день Нового Года. 9 января копилка осадков в столице Калмыкии пополнилась на 16 мм, что стало новым суточным рекордом. До этого дня наибольшее количество выпавших осадков 9 января отмечалось в 2004 году и составило 10 мм. / meteonovosti.ru /



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