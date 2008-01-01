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Датский циклон немного добавит снега Москве

ИА "Метеоновости" / 11:26 Пятница, 10 января



10 января над Северным морем, у побережья Дании, сформировался циклон, который будет быстро смещаться на восток. 11 января в зону его действия попадет столичная область.



После полуночи 11 января небольшой снег начнётся на территории Новой Москвы, затем зона снегопада заденет и южные округа столицы. К утру выпадет 1-2 см снега.



Днем 11 января влияние циклона сохранится, и в Москве выпадет еще около 2 см снега, на территории Новой Москвы 2-4 см.



Температура воздуха в течение суток в столичном регионе сохранится отрицательная, что не позволит снегу таять. На всей территории столичного региона высота снежного покрова к утру 12 января не превысит 5-7 см. / meteonovosti.ru /



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