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Новости погоды
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Датский циклон немного добавит снега Москве
ИА "Метеоновости" / 11:26 Пятница, 10 января

  10 января над Северным морем, у побережья Дании, сформировался циклон, который будет быстро смещаться на восток. 11 января в зону его действия попадет столичная область.

После полуночи 11 января небольшой снег начнётся на территории Новой Москвы, затем зона снегопада заденет и южные округа столицы. К утру выпадет 1-2 см снега.

Днем 11 января влияние циклона сохранится, и в Москве выпадет еще около 2 см снега, на территории Новой Москвы 2-4 см.

Температура воздуха в течение суток в столичном регионе сохранится отрицательная, что не позволит снегу таять. На всей территории столичного региона высота снежного покрова к утру 12 января не превысит 5-7 см. / meteonovosti.ru /
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