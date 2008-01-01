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Пик европейской зимы

ИА "Метеоновости" / 11:37 Пятница, 10 января



зимы, в Западной Европе сохраняется теплая погода. Снег лежит лишь в горах, а на равнинной местности он отсутствует. Нет его даже в столице Финляндии, Хельсинках. Самые большие по величине положительные аномалии температуры воздуха сформировались в текущие дни в Финляндии и Польше, где среднесуточная температура превышает норму на 8 градусов. На 4 градуса теплее обычного в Швеции, Норвегии, в Центральной Европе, а также Болгарии и Румынии. Не по сезону тепло и на остальной территории Европы, но температура превышает средние климатические значения лишь на 1-2 градуса.



Причина столь нехарактерного тепла кроется в атмосферной циркуляции. Атлантические циклоны проявляют в этом сезоне небывалую активность. В основном их пути пролегают по северу Атлантики, тем самым они надежно прикрывают европейские государства от вторжения холодных северных ветров. А проходящие осадки идут в основном в виде дождя и мороси, сохраняя совсем не зимний пейзаж.



В ближайшие дни в столице Финляндии при температуре близкой к нулю время от времени станет приниматься небольшой дождь. Гораздо теплее в Варшаве, днем до +6 градусов, и тоже дождливо. Немного теплее в Праге и Женеве, до +8 градусов, а вот дожди сюда почти не доходят, отмечается лишь слабая морось. В Берлине и дождей больше и температура выше, до +10 градусов. Такая же погода в Брюсселе и Париже. В Испании о зиме ничто не напоминает, в дневные часы воздух прогревается до +16 и без существенных осадков. Нет осадков и в Риме, днем до +13.



А Балканский полуостров погода теплом не слишком балует. В столице Румынии без осадков и около 0 градусов. В Афинах малооблачно и всего от 3 до 8 тепла. / meteonovosti.ru /



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