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Новости погоды
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В Северном Ледовитом океане температура бьет рекорды
ИА "Метеоновости" / 11:57 Пятница, 10 января

  На этот раз отличился остров Колгуев, расположенный на востоке Баренцева моря и административно относящийся к Ненецкому автономному округу России. 9 января дневная температура составила +1.1 градуса, что на 0.5 градуса выше рекорда, удерживающегося с 1947 года. Среднесуточная температура в Полярных районах превысила норму на 8 градусов. Еще больше величина положительной аномалии была на Европейском северо-западе. И здесь не обошлось без рекордов.

В карельском городе Сортавала новый максимум для 9 января теперь составляет +5.5 градусов, что на градус выше рекорда 1957 года. В Выборге Ленинградской области температура повысилась до +4.4, оставив предыдущий рекорд со значением +4.1 в 2007 году.

Аномально теплая погода с температурой на 8 градусов превышающей норму сохранится до конца недели. / meteonovosti.ru /
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