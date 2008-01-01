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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:23 Пятница, 10 января



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 1,5..2,4 градуса; Северном 0,8..1,9 градуса, Северо-восточном 0,9..2,1 градуса, Восточном 1,5..1,9 градуса, Юго-восточном 1,5..2,3 градуса, Южном 0,8..2,2 градуса, Юго-Западном 0,7..1,7 градуса, Западном 0,5..1,4 градуса, Северо-западном 1,1..1,7 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 0,8..1,0 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 0,4..1,0 градуса. / meteonovosti.ru /



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