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Как долго продержится положительная температура в Москве
ИА "Метеоновости" / 12:25 Пятница, 10 января

  Прошедшая ночь в Москве войдет в историю наблюдений над погодой теплой. Температура была положительная и составила +0.8 градусов. Для 10 января такая температура вошла в пятерку ночей с положительной температурой.

С начала сезона уже 28 суток в столице удерживается температура выше нуля градусов. И пока переход ее в сторону понижения не ожидается. / meteonovosti.ru /
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Алис-Спрингс		 -52
Делянкир

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Агартала

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