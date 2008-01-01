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Новости погоды
Как долго продержится положительная температура в Москве
ИА "Метеоновости" / 12:25 Пятница, 10 января
Прошедшая ночь в Москве войдет в историю наблюдений над погодой теплой. Температура была положительная и составила +0.8 градусов. Для 10 января такая температура вошла в пятерку ночей с положительной температурой.
С начала сезона уже 28 суток в столице удерживается температура выше нуля градусов. И пока переход ее в сторону понижения не ожидается. / meteonovosti.ru /
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