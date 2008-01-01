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Новости погоды
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Аномальное тепло в самой холодной Республике России
ИА "Метеоновости" / 12:26 Пятница, 10 января

  В текущие дни очаг аномального тепла, в котором температура превышает ному на 12-16 градусов, простирается от Баренцева моря до центральных районов Якутии. Центр очага расположен над северными районами Сибири. Но самым нехарактерным является такое тепло для самой холодной Республики России - Якутии. В ряде населенных пунктов на юге Якутии температура установила новые температурные рекорды.

В поселке Нерюнгри, расположенном на широте Москвы, новый максимум для 9 января теперь составляет -7.9 градусов, предыдущий, -12.2 градуса остался в 1968 году. В Алдане, что также на юге Якутии, дневная температура составила -6.8 градусов, что на 0.1 градуса выше рекорда 1968 года.

В то же время на востоке Якутии, в районе российского полюса холода, температура соответствует сезону. Под утро 10 января морозы в Оймяконе окрепли до -49 градусов. / meteonovosti.ru /
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