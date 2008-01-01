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Новости погоды
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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 04:42 Суббота, 11 января

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в передней части атлантического циклона, под влиянием атмосферных фронтов. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит -2..0 градусов, по области -3..+2. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт ст. Относительная влажность около 85%.

В Москве и области сохраняются неблагоприятные погодные условия. Температура воздуха выше привычных значений на 6-7 градусов, влажность воздуха довольно высока, а содержание кислорода снижено. Атмосферное давление в приделах нормы. Людям метеочувствительным, страдающим хроническими заболеваниями, трудно адаптироваться к нехарактерной для зимы погоде. У многих из них ухудшается общее состояние, замедляются обменные процессы. Из-за высокой влажности воздуха могут обостриться хронические болезни опорно-двигательного аппарата и бронхо-легочной системы. Возрастает количество простудных заболеваний. А люди вполне здоровые негативным образом реагируют на короткий световой день и отсутствие снега. Но это психологический дискомфорт.

Геомагнитный фон 11 января спокойный. / meteonovosti.ru /
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