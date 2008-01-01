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Новости погоды
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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:31 Суббота, 11 января

  Минувший день не порадовал жителей столичного мегаполиса бодрящими морозами и обилием снега. Температура воздуха, как ночью, так и днем недалеко уходит от нулевой отметки, а ее среднесуточное значение превышает норму на 8 градусов. Но это далеко не рекорд. Рекорд состоялся в 2007 году, когда температура воздуха повысилась до 8.6 градусов, что стало не только самой высокой температурой для 11 января, но и самой высокой температурой месяца. Выше этого значения в центральном месяце зимы не наблюдалось. А самая низкая температура была зафиксирована под утро 11 января, в 1950 году, -31.6 градусов. Сильным снегопадом, когда выпало 7.7 мм осадков, запомнился 1960 год.

В прошлом, 2019 году, было морозно, как и полагается в это время года. Ночью воздух остыл до -10.4 градусов, днем температура повысилась до -8.4 градусов. Шел снег, а высота снежного покрова к этому времени достигла 34 см. / meteonovosti.ru /
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