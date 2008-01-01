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Как часто январь в Москве бывает теплым

ИА "Метеоновости" / 10:32 Суббота, 11 января



За весь ряд инструментальных метеорологических наблюдений, проводимых над московской погодой, число "теплых" месяцев, когда средняя за месяц температура воздуха превышает норму на 1 и более градусов, составило 65. Число "холодных" центральных месяцев сезона отстало ненамного, их оказалось 57. В остальные годы январь вполне соответствовал сезону.



Но распределялись "холодные" и "теплые" январи неравномерно. Так, за первые 19 лет наблюдений, с 1879 по 1897 годы, январь лишь один раз, в 1882 году, порадовал теплом. В остальные годы дерзнул сильными морозами. Именно на этот период приходится самый холодный январь за всю историю наблюдений. В 1893 году средняя месячная температура в центральном месяце сезона составила -21.5 градусов при норме тех лет -9.2 градуса. До сих пор подобной стужи не повторялось. Очень морозными были январи и в годы Великой Отечественной войны, в 1941, 1942 и 1943 годах.



А вот в последние 30 лет январь заметно "потеплел". И самым "теплым" он был в 2007 году, когда средняя за месяц температура оказалась всего -1.7 градусов. Аномально теплым был январь и в последние два года, в 2018 году средняя температура превысила норму на 5 градусов, а в 2019 году - на 2.7 градусов.



Январь текущего года не отстает от своих предшественников и по итогам первой декады месяца входит в пятерку самых теплых январей за весь ряд наблюдений над погодой. / meteonovosti.ru /



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