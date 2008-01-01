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Новости погоды
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В Москве - зимний пейзаж
ИА "Метеоновости" / 10:40 Суббота, 11 января

  Субботнее утро встретило москвичей снежной погодой. Этому способствовал небольшой по площади, но активный циклон, приблизившийся к центру России с запада. Прохождение теплого атмосферного фронта ужу в ранние утренние часы стало причиной снега и мокрого снега. Температура воздуха в 10 часов на опорной метеостанции города составила -0.2 градуса. На других метеостанциях Москвы температура также была близкой к нулю, но все же на отрицательном фоне. Атмосферное давление 746 мм рт ст, что немного ниже нормы, относительная влажность воздуха высокая, 97%. Ветер слабый. / meteonovosti.ru /
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