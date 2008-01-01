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Циклон несет порцию тепла и осадки на северо-запад России

ИА "Метеоновости" / 11:27 Суббота, 11 января



Атлантические циклоны мешают установиться зимнему режиму погоды не только в средней полосе Европейской России, но и в северных районах. Очередной вихрь за сутки преодолеет расстояние из Северной Атлантики до Кольского полуострова. Он уже сегодня заявит о своем приближении осадками и усилением ветра в западных районах Северо-Западного округа. А в воскресенье станет полноправным хозяином погоды на этой территории.



Уже в ночь на воскресенье Мурманскую область и Республику Коми начнет засыпать снегом, местами он ожидается сильным и будет сопровождаться усилением ветра до 13 м/с. В Архангельской области при температуре близкой к нулю в воскресный день ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра до 17 м/с, гололедные явления. В Вологодской области осадки в виде снега и мокрого снега, метель, ветер до 17 м/с и здесь температура близкая к нулю, от -3 до +2 градусов.



Ухудшение погоды в воскресенье ожидается в Северной столице и Ленинградской области: умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра 15-17 м/с, в прибрежных районах до 20 м/с, дневная температура от 0 до +5 градусов. / meteonovosti.ru /



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