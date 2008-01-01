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Ухудшение погоды на юге России

ИА "Метеоновости" / 11:45 Суббота, 11 января



Циклон, приблизившийся к центральным областям Европейской России с запада, в субботний день засыпает снегом не только московскую землю, но и всю территорию Центрального федерального округа. Уже в ночные часы он проявил себя сильным снегом в Смоленской области, выпало до 9 мм осадков, отмечалось налипание мокрого снега, диаметр отложений составил до 18 мм. Сегодня центр циклона будет проходить по южной половине округа и именно здесь осадки наиболее интенсивные и идут они в виде снега и мокрого снега.



Дальнейший путь циклон держит на Поволжье. В воскресенье он испорти погоду в Среднем Поволжье, а уже затем в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях. Пройдут сильные осадки в виде снега и мокрого снега, ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья, гололед, при усилении ветра до 19 м/с - метель.



Уже в ночь на понедельник циклон, спускаясь к югу, охватит ненастной зоной республики Северного Кавказа, пройдут сильные осадки и также будет налипание мокрого снега, гололед и гололедица.



Погода улучшится лишь во вторник, когда циклон переберется через Каспий на территорию Таджикистана. / meteonovosti.ru /



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