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Новости погоды
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На Чукотку южный циклон принес потепление
ИА "Метеоновости" / 12:06 Суббота, 11 января

  Долго не могла установиться зима на крайнем северо-востоке России. Аномально теплый ноябрь передел эстафету декабрю. Первенец зимы вплоть до третьей декады месяца сохранял в Чукотском а.о. не характерную для этих краев погоду. Морозы нагрянули лишь в канун Нового Года.

Первая неделя на северо-востоке оказалась очень суровой. Даже на востоке, самом теплом месте округа, ночные морозы усиливались до -36 градусов, а в континентальных районах в отдельные ночи доходили и до -50. Средняя температура оказалась почти на 6 градусов ниже нормы.

Сбил морозы активный южный циклон. Сильными снегопадами он прошелся по восточному побережью Камчатки, а затем принес теплый и влажный воздух и в Чукотский а.о. В пятницу ночные морозы на востоке округа ослабели до -18, а днем и вовсе до -10 градусов, что на 8 градусов выше средних многолетних значений. Сникли морозы и в континентальной части округа, а также на арктическом побережье.

Относительно теплая погода удержится на северо-востоке России и на следующей неделе. / meteonovosti.ru /
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