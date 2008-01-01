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Низовье Оби защищает от морозов циклон

ИА "Метеоновости" / 13:35 Суббота, 11 января



Первая декада января 2020 года войдет в историю наблюдений аномально теплой погодой в северных районах европейской территории и Сибири. Центр очага аномального тепла в минувшие сутки обозначился над Ямало-Ненецким автономным округом и Туруханским районом. Здесь среднесуточная температура превысила норму на 16! Градусов. От арктических вторжений защищают эти районы атлантические циклоны. Их энергии хватает не только на поддержание высоких температур на всей территории Европейской России, но и на тепло северной половины Сибири.



В пятницу днем температура на Европейском севере была близкой к нулю, а в Низовье Оби - слабо отрицательной. В ряде пунктов она установила новые суточные рекорды.



Так на севере Ямало-Ненецкого а.о., в селе Антипаюта, расположенном на берегу Тазовской губы, 10 января максимальная температура составила -2.0, что стало новым рекордом (предыдущий рекорд -5.1 градуса отмечался в 2012 году).



В Амдерме (Ненецкий а.о.) температура повысилась до 0 градусов, оставив предыдущий рекорд, -0.6 градусов, в 1966 году. / meteonovosti.ru /



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