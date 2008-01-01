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Новости погоды
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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:14 Воскресенье, 12 января

  Большую часть предстоящего дня погоду в Московском регионе будет формировать промежуточный гребень антициклона с юго-запада, а уже вечером очередной циклон, перемещающийся по северной траектории, приблизит свою барическую ложбину и расположившийся там атмосферный фронт.

По данным Метеобюро Москвы и области днём 12 января ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит 0..+2 градуса, по области -3..+2. Ветер юго-западного направления 6-11 м/с, местами порывами до 12-15 м/с.

Для метеозависимых людей - сырая, пасмурная погода при неустойчивом атмосферном давлении, является дополнительной стрессовой нагрузкой для лиц с сердечно-сосудистой патологией.

Повышенная влажность воздуха является причиной обострения хронических воспалительных, посттравматических заболеваний суставов. А облачная погода не повышает настроение и вызывает депрессивные и психоэмоциональные расстройства.

Противостоять капризам погоды и уменьшить ее негативное влияние можно при строгом соблюдении рекомендаций лечащих врачей; принимать вовремя лекарства, соблюдать режим труда и отдыха, обеспечить полноценный сон, не лишними будет водные процедуры и адаптогены.

Геомагнитный фон 12 января спокойный. / meteonovosti.ru /
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