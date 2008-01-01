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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:28 Воскресенье, 12 января



Субботний день наконец-то вспомнил о календаре и порадовал жителей Москвы и области снегом. Уже в утренние часы сугробы вырастали на глазах у москвичей, но удержатся им надолго не суждено. Уже сегодня,12 января, очередная волна тепла, поступающая с юго-запада, повысит дневную температуру до положительных значений, и снежный покров вновь начнет исчезать. Хотя, согласно многолетним наблюдениям, московские сугробы к середине января должны подрасти до 34 см. Среднесуточная температура сегодня почти на 8 градусов превысит норму, но даже при таких величинах положительной аномалии, до рекорда она не дотянет. Он останется в самом теплом за всю историю наблюдений январе 2007 года, когда максимальная температура 12 января повысилась до +4.9 градусов. А самая низкая температура этих суток отмечалась в далеком 1908 году, под утро морозы окрепли до -33.4 градусов. Сильными осадками отличился этот день в 1992 году, на московскую землю выпало 11.5 мм небесной влаги.



В прошлом, 2019 году, 12 января было морозно. Под утро температура понижалась до -10.9 градусов, днем потеплело ненамного, до -8.9 градусов. Шел снег, и сугробы подросли до 33 см, то есть почти до нормы. / meteonovosti.ru /



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