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В северных широтах восточной России рекордно тепло

ИА "Метеоновости" / 10:45 Воскресенье, 12 января



К востоку от Уральских гор в северных широтах России атлантические вихри непогоды никак не дают установиться морозам, таким привычным и ожидаемым в зимнее время. Среднемесячная температура с начала января превышает здесь многолетнюю норму на 10-12 градусов, а количество выпавших осадков уже превысило месячную норму более чем на 100%.



Очередная волна тепла, пришедшая в эти регионы с западными ветрами в субботу, 11 января, заставила сдаться многолетним рекордам прошлого века. Так в Воркуте в минувшие сутки температура повысилась до -2,4 градусов, превысив на 1,6 значения 1996 года.



В восточной части бассейна Обской губы, в селе Антипаюта, наблюдения ведутся с 1959 года и с 1974 года здесь удерживался максимум при -5,0 градусов, но прошедшие сутки обновили его и теперь это значение составляет -3,3 градуса.



На Таймыре, в частности, в Хатанге, температурный экстремум -7,5 держался с 1981 года, теперь и он повысился до -6,3 градусов.



Но не случайно Таймыр называют "кладбищем циклонов". Здесь останавливают свой путь многие циклоны, пришедшие на эти территории с западными ветрами. Закончит здесь свой путь и нынешний вихрь.



Уже сегодня, 12 января, холодные массы тыловой части циклона понизили температуру воздуха в Воркуте в ночные часы до -22 градусов. Антипаюта встретила утро при -25. И в Хатанге похолодало до -10 градусов.



И пусть в канун старого нового года температура воздуха по-прежнему будет превышать норму в этих широтах почти на 8 градусов, но порывистый ветер добавит суровости и дискомфорта северным жителям. / meteonovosti.ru /



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