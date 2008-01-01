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Аномальное тепло в Якутии не задержитс на долго

ИА "Метеоновости" / 11:51 Воскресенье, 12 января



Аномальное тепло пришло в западные и южные районы Якутии с обширным циклоном, который стремительно ворвался в северные и умеренные широты страны.



В первые пять дней января температурный фон здесь удерживался около нормы, установленной многолетними наблюдениями, которая составляет для этих регионов -40:-35 градусов. Но разгулявшаяся Атлантика не пожелала оставить и их без своего внимания. И превышение температур здесь в минувшие сутки достигло 20 градусов, что заставило пасть рекордные максимумы температуры.



Так в Шелогонцах в субботу был зафиксирован новый экстремум -13,0, это на 3,1 выше, чем предыдущий в 1988 году. В Вилюйске температура повысилась до -13,6, заставив уступить планку первенства 1964 году, превысив рекорд на 0,5 градусов. Рекорд этих же далеких 60-х годов прошлого столетия был свергнут и в Исить, когда температура повышалась до -13,6. Теперь чемпион здесь 2020 год, с -12,2 градусов.



И в самой столице республике Саха 11 января превышение рекордного тепла 1997 года в -20,3, был свергнуто в минувшее сутки, и теперь это значение в -20,0 градусов.



Но все же природа берет свое и тепло вытесняется законными зимними холодами. Атмосферный фон начнет повышаться за счет активации отрога Монгольского антициклона и уже сегодня, 13 января температура в Якутске резко опустилась до -37 градусов и всю предстоящую рабочую неделю в ночные часы не выше -30 градусов при небольших осадках и слабом ветре.



По сведениям Якутского управления гидрометеорологии, 13 января прогнозируется усиление морозов на арктическом побережье республики. Здесь ожидаются метели при южном ветре до 17-22 м/с, а в Заречье и на северо-востоке температура ночью опустится до -41-46, в Оймяконье -50-55 градусов . Днем теплее до -32:-27, в заречных районах -38...-38, на северо-востоке -44:-39, в Оймяконье -51:-46 градусов.



Но на западе и юге тепло еще сохранится: ночью и днем 13 января ожидают всего -20:-15 градусов, на юго-западе -15:-10 / meteonovosti.ru /



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